In drie woningen aan de Sperwerstraat in de Arnhemse wijk Geitenkamp heeft donderdagmiddag een grote brand gewoed. De brand is vanuit de middelste woning overgeslagen naar twee naastgelegen huizen.

Bij de brand, waar even voor 15.00 uur de eerste melding over binnenkwam, zijn volgens een brandweerwoordvoerder geen mensen gewond geraakt. Wel heeft de brandweer opgeschaald naar grote brand. Vijf brandweerauto's rukten uit om het vuur te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Het advies was ramen en deuren gesloten te houden.



Een rij met huizen aan de overkant van de weg werd tijdelijk ontruimd om te voorkomen dat de bewoners schadelijke stoffen inademden. Accu Brandweerlieden konden de woning waar het vuur ontstond niet meteen betreden. In de andere twee huizen was volgens de woordvoerder van de brandweer niemand thuis. De directe omgeving van de brand, die flink wat bekijks trekt, is afgezet.



De brand is mogelijk ontstaan door een accu of fietsaccu, zegt de woordvoerder. Dat moet verder onderzoek nog uitwijzen.