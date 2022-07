Het publiek is na twee jaar gedwongen afwezigheid door corona weer welkom op de Rijnkade tijdens Bridge to Liberation op vrijdag 16 september. Bezoekers kunnen dan onder andere Jim Bakkum en de Arnhemse zanger Ben Saunders live aanschouwen.

Het multimediale spektakel gaat weer door als vanouds. Met duizenden toeschouwers op de kade, livemuziek en special effects.

De vorige editie van Bridge to Liberation was in concertgebouw Musis. Verspreid over vijf locaties konden 750 mensen de show op schermen bekijken. In 2020 werd het opgevoerd voor een beperkt publiek in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

Optredens

Dit jaar maken Jim Bakkum en Ben Saunders hun opwachting op het vertrouwde podium op het water aan de voet van de John Frostbrug. Ook operazangeres Laetitia Gerards en zanger Wulf treden op. Het orkest van Phion zal met haar muziek de dansers van Introdans begeleiden.

Impact Slag om Arnhem

De optredens worden afgewisseld met filmbeelden. Daarin staan verhalen centraal over de impact van de Slag om Arnhem op de stad en de regio. De presentatie is in handen van Winfried Baijens.

Het evenement is ook te volgen via een livestream en op televisie bij Omroep Gelderland.

Herdenkingen

Voorafgaand aan Bridge to Liberation worden op verschillende plekken in de stad de slachtoffers van de Slag om Arnhem herdacht. In de Eusebiuskerk is een besloten herdenkingsbijeenkomst.



Aansluitend wordt er een stille tocht gehouden richting de Berenkuil. Daar vindt een kranslegging plaats waar publiek bij mag zijn. Verder is er een 'March over the Bridge' waarbij pipes & drums spelers over de John Frostbrug naar de Berenkuil marcheren.