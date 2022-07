De oprit van de A12 bij knooppunt Velperbroek richting Duitsland, rondom Arnhem is weer open na een ongeluk eerder op dinsdagmiddag. Daar waren twee voertuigen bij betrokken. Bij het ongeval is één gewonde gevallen.

De oprit vanaf de Pleijroute (de N325) was geblokkeerd door een tankauto die diesel lekte. Door het oponthoud loopt het verkeer in en rond Arnhem vast. Op de Pleijroute vanuit Nijmegen richting Velperbroek is de vertraging nog 30 minuten, meldt de ANWB rond 16.10 uur.

Ook in de tegenovergestelde richting staat op de Pleijroute een file. Op de A12 vanuit het westen richting knooppunt Velperbroek heeft het verkeer vertraging. Vanuit Duitsland zou inmiddels ook een file zijn ontstaan op de A12.

Het verkeer in het centrum van Arnhem loopt eveneens vast, mede door de gedeeltelijke afsluiting van de John Frostbrug. Tenslotte hebben weggebruikers uit het noordoosten moeite vanaf de A348 knooppunt Velperbroek op te komen.

Het ingesloten verkeer hoefde niet te wachten totdat de weg weer vrij wordt gegeven, meldde Rijkswaterstaat rond 13.45 uur. Automobilisten mochten via de A12 richting Utrecht rijden en konden dan bij Arnhem-Noord keren.

Het ongeluk gebeurde rond 12.30 uur. De tankauto botste met een personenauto. Door de klap scheurde de brandstoftank van de vrachtwagen open. De volle dieseltank is bijna volledig leeggelopen.

Om de diesel op te ruimen, is een vrachtwagen vol zand naar de oprit gereden. Het zand wordt over de diesel gegooid.

De bestuurder van de auto raakte gewond en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is onbekend.