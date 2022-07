Een woning aan de Bouwmeesterstraat in Arnhem is voorlopig onbewoonbaar nadat er dinsdagmiddag brand uitbrak. Volgens omstanders waren er explosies te horen, maar daar was achteraf geen sprake van.

De brandweer kreeg rond 13.00 uur een melding. Ter plaatse bleek het te gaan om een brand in de bijkeuken. Er was veel rookontwikkeling.



De bewoner van het getroffen huis was op dat moment niet thuis. Verschillende omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd.