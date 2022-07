Boze omstanders hebben zondagmiddag een 64-jarige man zonder vaste woonplaats aangehouden die op straat zijn geslachtsdeel liet zien. Ze hebben de man overgedragen aan de politie, die hem heeft meegenomen voor verhoor.

Volgens onbevestigde berichten was een drietal minderjarige meisjes getuige van het voorval. Het incident gebeurde zondagmiddag op het Kruidenplein in de Zuid-Arnhemse wijk Malburgen en leidde tot de nodige verontwaardiging in de buurt.

Omstanders slaagden erin de man te overmeesteren en hem vast te houden tot de politie arriveerde. Het bleek te gaan om een man met een onbekende woon- of verblijfplaats. Hij was volgens de politie zwaar onder invloed van alcohol.

Op een filmpje op sociale media is te zien dat de man, enigszins van de wereld, om zich heen kijkt, terwijl omstanders hem de huid volschelden. Om de gemoederen tot bedaren te brengen, besluiten de agenten de man mee te nemen naar de politieauto. De verdachte zou niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken.

De man is verhoord en zal zich voor de rechter moeten verantwoorden, zegt een woordvoerder van de politie. Inmiddels heeft de politie de man in afwachting van zijn rechtszaak na enkele uren verhoor vrij gelaten. Korte tijd later heeft verontruste bewoner van Arnhem-Zuid de man zien lopen. Zij is hem gevolgd en heeft op afstand foto's van hem gemaakt en als waarschuwing op Facebook geplaatst.

Boosheid op sociale media

Daar blijft het niet bij. Op sociale media is de boosheid over het handelen van de man groot. Er wordt voor de man gewaarschuwd, omdat hij 'dagelijks actief zou zijn in Arnhem'. De politiewoordvoerder kan dat niet bevestigen: "Ik heb geen informatie dat de man zich eerder zo zou hebben gedragen." Ook de is man geen bekende van de wijkagenten.

Overigens wordt de man alleen verdacht van schending van de eerbaarheid.