Een scooter is vrijdagavond laat tijdens het rijden spontaan in brand gevlogen in Arnhem. De bestuurster reed over de Rosendaalsestraat toen er vlammen uit haar voertuig sloegen.

Al snel stond de hele scooter in brand. De vrouw bleef ongedeerd maar haar scooter is volledig verwoest. Door de vlammen raakten ook twee geparkeerde auto's beschadigd. De brand trok veel bekijks.