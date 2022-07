De politie heeft met hulp van het publiek een overvaller van een tankstation opgepakt in een woning in Arnhem. De man uit Veenendaal (20) zou op het Salvatorplein iets na 8.00 uur een Shell hebben overvallen.

Een woordvoerder van de politie zegt dat de dader het personeel bedreigde, maar dat geen wapen is gezien. Hij vluchtte met een onbekende buit op een grijze scooter. Volgens een eerste Burgernetbericht, waarin de politie om hulp vroeg, droeg de man een blauwe jas, grijze broek, pet en 'iets wits voor de mond'.

In een tweede bericht meldde een agent dat de politie in de omgeving van de Wikkestraat op zoek is naar een man vanwege de overval. Deze man zou een wit shirt en donkere of zwarte broek dragen. Hij zou te voet zijn.

De woordvoerder bevestigt dat het om dezelfde man ging. Hij had zijn vluchtscooter achtergelaten in de Akkerwindestraat. "Een getuige had gezien dat hij zich daar omkleedde."

Mede door de tips van het publiek slaagden agenten erin de verdachte aan te houden in een woning in de Wikkestraat. Tijdens zijn aanhouding droeg de man enkel een boxershort en één sandaal.

De politie doet onderzoek naar de buit. Agenten hebben in de Wikkestraat en omgeving met een speurhond gezocht, onder meer bij een waterpartij.

Er is niemand gewond geraakt.