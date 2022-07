Agenten hebben een automobiliste opgepakt nadat ze in Renkum een jongetje op een step had geschept. Het kind van ongeveer acht jaar oud raakte zwaargewond bij het ongeluk.

Het jongetje zou op zijn step vanuit een steegje de straat op zijn gereden. De vrouw kon hem niet meer ontwijken.

Een traumahelikopter landde op een parkeerplaats in de buurt van het ongeval op de hoek van de Meester van Damweg en de Bakkershaag. Een trauma-arts is in de ambulance gestapt die met loeiende sirenes het jongetje naar het ziekenhuis in Nijmegen bracht.

Buurtbewoners verklaren dat de vrouw niet meteen doorreed na het heftige ongeluk. Zij zou zelfs met haar eigen telefoon de hulpdiensten hebben gebeld. Mogelijk is de vrouw daarna uit paniek vertrokken, zeggen omwonenden. De politie deed tot ongeveer 16.10 uur onderzoek aan de kruising. Daarna werden rood-witte linten weggehaald.

Agenten spraken op de plek van het ongeluk met getuigen. Ook werd er forensisch onderzoek verricht. In de buurt van het ongeluk trof de politie de auto aan die bij het ongeluk was betrokken. De vrouw konden ze vervolgens aanhouden.