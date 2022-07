Vakantieverkeer zorgt voor files en vertragingen op de snelwegen rond Arnhem en Nijmegen. Vooral rond Arnhem loopt het behoorlijk vast nu de schoolvakanties zijn begonnen in midden-Nederland.

Verkeer dat op de A12 richting de Duitse grens rijdt moest rond 15.30 uur na Arnhem rekening houden met ruim twintig minuten vertraging, er stond op dat moment ruim 12 kilometer file. Inmiddels loopt de file in lengte terug.



Verkeer richting het oosten komt al eerder in de problemen, namelijk bij Ede. Daar staat volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat rond 16.30 een file van ruim 5 kilometer, die 24 minuten extra reistijd oplevert.



Een ongeval en een pechgeval zorgen er na 16.00 uur voor dat een beperkt aantal rijstroken beschikbaar is. Richting Arnhem stond er tot voor 16.30 uur een file van enkele kilometer.



Richting het zuiden rijdt het op de A50 langzaam tussen knooppunt Grijsoord en Heteren, goed voor 10 minuten vertraging.



Rond Nijmegen is het vooral druk op de A73 richting Druten, automobilisten moeten rekening houden met 10 minuten vertraging.