De opening van de nieuwe vestiging van Starbucks in de Jansstraat is vertraagd. De Amerikaanse koffieketen wacht nog op een exploitatievergunning van de gemeente Arnhem, voordat de deuren van de nieuwe Arnhemse vestiging daadwerkelijk open kunnen.

Aanvankelijk zou de nieuwe koffiebar van de Amerikaanse keten afgelopen maandag opengaan. Hoewel de zaak al volledig is ingericht en alles gereed is voor opening, moet de keten dus wachten op groen licht van de gemeente Arnhem. Wanneer dat exact komt, is onduidelijk. Volgens Starbucks moet dat op heel korte termijn gaan gebeuren.

Concurrentie met Douwe Egberts-café

De populaire keten heeft al sinds het najaar van 2011 een koffiezaak op station Arnhem Centraal. De komst van een vestiging in het centrum past binnen de nieuwe strategie van Starbucks, dat de focus wil leggen op nieuwe koffiehuizen in het centrum. In Nederland moeten er de aankomende jaren liefst vijftig zaken in stadscentra bijkomen, zo liet de keten eerder dit jaar weten.

In Arnhem zal Starbucks de concurrentie moeten aangaan met het Douwe Egberts-café, dat afgelopen maand enkele tientallen meters verderop in de Jansstraat de deuren opende.

Vergunning vergeten aan te vragen

Niet iedere gemeente verlangt van horecazaken een exploitatievergunning. Het komt daardoor vaker voor dat landelijke ketens de vergunning later of zelfs helemaal niet aanvragen in Arnhem. Zo moest broodjeszaak BackWERK in 2019 tijdelijk op slot, nadat de keten vergeten was om zo'n vergunning aan te vragen.