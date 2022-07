Politieagenten hebben donderdagavond in het centrum van Dieren waarschuwingsschoten gelost. De agenten gingen af op een melding over jongeren die daar in het bezit zouden zijn van een vuurwapen. Achteraf bleek het om een nepwapen te gaan.

Twee minderjarige jongens uit Arnhem en Dieren zijn bij het incident op het Ericaplein aangehouden. De schoten werden gelost nadat de jongens door de agenten werden aangeroepen.



Vier politieauto's kwamen op het incident af. Volgens omstanders zouden de jongens bij hun arrestatie getaserd zijn door de politie.



Tijdens het voorval is ook een 57-jarige man uit Loenen aangehouden. Hij zou zich met de situatie hebben bemoeid. Geldboete kan flink oplopen Nepvuurwapens die lijken op echte vuurwapens zijn verboden. De wapenwetgeving verbiedt deze nepvuurwapens omdat ze dreigend kunnen overkomen.



Het rondlopen met een nepwapen wordt gezien als een misdrijf om je er mensen mee kunt bedreigen. Er staat een maandenlange gevangenisstraf op of een geldboete die kan oplopen tot 20.000 euro.



Als je met een goedgekeurd speelgoedwapen voor een dreigende situatie zorgt, dan is dat een overtreding. De straf die hierop staat, loopt in de duizenden euro's.