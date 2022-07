De Arnhemse politie is woensdag min of meer bij toeval gestuit op de buit van een tasjesroof. Tot grote vreugde en opluchting van het slachtoffer. De vrouw was met name blij dat ze de foto's van haar overleden moeder terug kreeg. Die zijn haar zeer dierbaar.

De spullen bleken in het bezit van een dronken man die in de Weverstraat, in de Arnhemse binnenstad, de aandacht trok van boa's. De 23-jarige man, die geen vast woonadres bleek te hebben, was lastig en wilde nergens aan meewerken, meldt de wijkagent van het centrum op sociale media. Hij schoot de handhavers te hulp. 'Toen ik ter plaatse kwam, zag ik allerlei spullen naast meneer liggen, en ook een paspoort', schrijft de politieman. In de broekzak van de man werd een gouden armband gevonden.



'Gezien zijn staat van dienst én het feit dat hij niet echt leek op de persoon van het paspoort, even contact opgenomen met de eigenaar van het paspoort.' Dierbare foto's Toen bleek dat de eigenaresse eerder op de dag in de Steenstraat slachtoffer was geweest van een tasjesroof. Gevolg: 'Meneer ging in de boeien en mevrouw kon erg blij worden gemaakt met haar spullen.



Vooral de foto's van haar overleden moeder waren erg dierbaar. Fantastisch om haar spullen terug te kunnen brengen.'