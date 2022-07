Een Arnhems bedrijf heeft het dak van zijn bedrijfspand volgelegd met zonnepanelen: ruim 3.567 exemplaren om precies te zijn. Het gaat om Bunzl Retail & Industry, gevestigd op industrieterrein IJsseloord II aan de Pleijroute.

Het bedrijf had als doel om 2025 alleen nog duurzame elektriciteit te gebruiken en is er dus al eerder in geslaagd dat te bereiken. De opbrengst van de installatie is gelijk aan de stroomconsumptie van ruim 475 huishoudens. Het bedrijf gebruikt de stroom zelf, ook voor het opladen van alle elektrische auto's van personeel en bezoekers, en in de toekomst ook vrachtwagens.

Ter vergelijking: het project van Bunzl is vergelijkbaar met het plan om de parkeerplaatsen van GelreDome te overdekken met zonnepanelen. Ook daar was sprake van ongeveer 3500 panelen. Dat project gaat uiteindelijk niet door.

Bunzl Retail is een bedrijf dat andere ondernemingen helpt bij het optimaliseren van verpakken, opslaan, verzenden en verkopen van goederen. Het werkt voor de detailhandel en grote webshops en is behalve in Arnhem ook gevestigd in Waalwijk. Het pand daar is ook voorzien van zonnepanelen.