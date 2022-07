Arnhem maakt als enige stad in Oost-Nederland aanspraak op een deel van een speciale geldpot met ruim 700 miljoen euro erin. De miljoenen van de overheid moeten leiden tot een inhaalslag voor achterstanden op het gebied van onder meer onderwijs, armoede, veiligheid en wonen.

Om precies te zijn, bestaat het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) voor 1,2 miljoen Nederlanders in twintig stadsdelen. Arnhem-Oost, waar de wijken Geitenkamp, Het Broek, Klarendal, Presikhaaf en Malburgen onder vallen, is er daar één van. Net als bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid en Woensel-Zuid in Eindhoven.

Arnhem is blij dat het deel uitmaakt van het NPLV. De enkele honderden miljoenen die daar bij horen, komen voor een langere tijd beschikbaar én de gemeente hoeft nu niet meer telkens in allerlei verschillende landelijke potjes te zoeken naar geld, legt een woordvoerder van Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch uit. "Dit is echt een programma voor de duur van een hele generatie."

Het is niet zomaar dat Arnhem-Oost als enige gebied in Oost-Nederland in het plan is opgenomen. Liefst 41.000 mensen wonen er in afgegleden wijken, 30 procent van de kinderen leeft in een huishouden met een laag inkomen én één op de negen volwassenen is laaggeletterd, zo klinkt het.

Vijf ministeries betrokken

Het gaat om problemen waar Arnhem zelf ook al langer aan werkt met de zogenoemde 'Arnhem-Oost aanpak'. Dat vijf verschillende ministeries nu structureel financiële steun beloven, betekent volgens Marcouch dat de aanpak van verwaarloosde wijken kan worden opgeschroefd.

"Mooi dat het Rijk de organisatie nu oppakt", stelt de burgemeester. "We overschatten de zelfredzaamheid van mensen niet langer, kinderen kunnen de vaardigheden immers niet in huis hebben die de ouders zelf niet hebben."