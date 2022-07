Bij een ernstig ongeval op de Dierense Sluis zijn zondagmiddag zes mensen gewond geraakt. Twee auto's knalden frontaal op elkaar.

De botsing vond plaats rond 16.00 uur op de Zutphensestraatweg (N348). Meerdere ambulances, politie en brandweer kwamen naar de locatie. De hulpdiensten troffen twee auto's die frontaal met elkaar in botsing waren gekomen nadat één van de twee op de verkeerde weghelft was beland.



Alle zes gewonden zijn in verschillende ambulances overgebracht naar het ziekenhuis. De weg tussen Dieren en Spankeren was tot 18.00 uur gesloten vanwege het politieonderzoek ter plekke.



De politie laat maandag weten dat één van voertuigen op de verkeerde weghelft terecht is gekomen. De auto werd bestuurd door een veertigjarig man uit gemeente Buren. In de auto zat ook een een 27-jarige vrouw uit gemeente Buren en twee kinderen. In het andere voertuig zat een 84-jarige vrouw uit Brummen (bestuurder) en een 85-jarige man uit Brummen.



De politie kon niet vertellen hoe het met de slachtoffers gaat in verband met het medisch beroepsgeheim. De exacte toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht.