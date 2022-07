Het eeuwfeest van de West Arnhemsche Muziekvereeniging op Arnhems Buiten is zaterdagavond opgeluisterd met een bijzondere onderscheiding. Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch reikte aan de vereniging, opgericht in 1922, een Koninklijke Erepenning uit.

De penning staat symbool 'voor het respect en de waardering' van koning Willem-Alexander 'voor de bijzondere verdiensten' van de West-Arnhemsche Muziekvereeniging. De onderscheiding, die alleen uitgereikt wordt tijdens de viering van een vijftigjarig jubileum of een volgend meervoud van 25 jaar, is speciaal bedoeld voor verenigingen, stichtingen en instellingen.

"De West Arnhemsche Muziekvereeniging begrijpt als geen ander dat muziek gaat over mensen", zei Marcouch in zijn toespraak. "Ik zie het overal waar ik kom: daar waar de muziek klinkt, komen mensen nader tot elkaar. Door samen muziek te maken, vinden we elkaar in onze overeenkomsten. Zoals ook onze instrumenten, met ieder een eigen klank, elkaar vinden in het samenspel voor een uitvoering."

De Arnhemse burgemeester zou die samenwerking ook graag op andere terreinen in zijn stad zien, maakte hij duidelijk: "Beste Arnhemmers, wees als een orkest. Zie de verschillen, erken de verschillen en bovenal: koester de verschillen!"

De West Arnhemsche Muziekvereeniging heeft 75 leden uit Arnhem en omgeving in de leeftijd van 6 tot 76 jaar. De vereniging zet zich in om kinderen, ongeacht hun achtergrond of beperking, kennis te laten maken met muziek. De vereniging musiceert samen met vluchtelingen uit Syrië en Eritrea en heeft een speciale lesgroep voor volwassenen met een beperking.

De 'West Arnhemsche', honderd jaar geleden opgericht als fanfare, is anno 2022 een echte wijkmuziekvereniging met een fanfareorkest, een leerlingen-ensemble en slagwerkgroepen.