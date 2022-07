Voor kinderen die van mountainbiken houden, heeft de MTB-route Veluwezoom bij Laag-Soeren en Eerbeek sinds kort een lus waar ze kunnen oefenen.

Het stuk van de mountainbikeroute is bijna 4 kilometer lang en zit vol technische uitdagingen waar zowel kinderen als volwassenen hun vaardigheden kunnen oefenen. "We hebben de mtb-route op de Veluwezoom een paar jaar geleden met hulp van Last Gear, een club uit de buurt, verbeterd. Die vereniging heeft ook een kinderafdeling. Daarom hebben we besloten een lus voor jonge fietsers aan te leggen'', vertelt Petra Strijdhorst van Natuurmonumenten. "Zij kunnen daar oefenen zonder gelijk veel kilometers te moeten fietsen.''

De bochten zijn zo aangelegd dat ze goed te nemen zijn met een kleinere fiets. "Al zijn ze voor volwassenen daardoor wat lastiger'', zegt Strijdhorst. Op de route komen fietsers allerlei uitdagingen tegen, zoals een skinny. Dat is een smalle plank waarover je moet fietsen. "En dat is best lastig'', zegt Strijdhorst.

De lus is te herkennen aan de bordjes met daarop OERRR. Dat is het kinderprogramma van Natuurmonumenten. In tegenstelling tot de kindermountainbikeroute bij Ede hebben jonge fietsers hier geen voorrang. "Maar we vragen mountainbikers wel rekening te houden met elkaar. Dat geldt voor de hele route door Nationaal Park Veluwezoom.''

Wie alleen de OERRR-lus wil rijden, kan het beste beginnen bij het startpunt van de Veluwezoomroute bij voormalig restaurant De Heideroos in Eerbeek. Vanaf daar is het een klein stukje fietsen naar de lus die net even ten westen van Laag-Soeren loopt. Een MTB-vignet van Natuurmonumenten is op deze route verplicht.