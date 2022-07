De politie heeft afgelopen week tientallen kilo's van de synthetische drug crystal meth gevonden in een loods aan de Conradweg in Arnhem. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt. De straatwaarde van de vangst loopt in de miljoenen euro's.

Afgelopen dinsdag viel een zwaarbewapend arrestatieteam een loods binnen op bedrijventerrein Het Broek. Hier werd een professioneel drugslab aangetroffen. Een aantal mannen probeerde zich vanuit de loods uit de voeten te maken, maar zij liepen recht in de armen van de politie. In totaal werden acht mannen gearresteerd.

Drie mannen op vrije voeten

Inmiddels zijn er drie weer op vrije voeten. Het gaat om de mannen uit Polen, Hellevoetsluis en een man zonder vaste woonplaats. Ze blijven wel verdacht. Drie Mexicanen (35, 36 en 39 jaar), een Arnhemmer (65) en een Zevenaarder (35) blijven nog twee weken in voorarrest.



De acht worden verdacht van betrokkenheid bij het drugslab en voorbereidingshandelingen om nog meer te produceren, aldus het OM. Ze werden allemaal in of in de directe omgeving van de loods aan de Conradweg gearresteerd. Behalve de drugs en apparatuur voor het drugslab heeft de politie auto's, laptops en mobiele telefoons in beslag genomen.

Loods voor half jaar gesloten

Burgemeester Ahmed Marcouch heeft besloten de loods aan de Conradweg voor een half jaar te sluiten. "Ik vind het te makkelijk dat de verhuurders hun verantwoordelijkheid niet nemen. We hebben het over goed verhuurderschap. Dan heb je zicht op wie je pand huurt en onderhuurt'', meent Marcouch.



Hij reageert daarmee op uitlatingen van pandeigenaar Ron Verheij gisteren in deze krant. Hij begreep niet waarom hij als eigenaar getroffen moest worden voor iets waarvoor hij meende geen enkele verantwoordelijkheid te dragen.