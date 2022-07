Het was een donderdagavond vol met pech voor een inbreker in Arnhem. Niet alleen werd de man op heterdaad betrapt tijdens een inbraakpoging: hij raakte na zijn aanhouding ook nog eens gewond toen hij tijdens een wanhopige ontsnappingspoging uit een rijdend politiebusje sprong.

De ongelukkige ontsnappingspoging vond donderdagavond iets na 20.30 uur plaats op de Amsterdamseweg. De man werd vanwege een inbraak door de politie overgebracht naar het politiebureau, maar de verdachte had andere plannen. Hij vernielde een ruit van het politiebusje en sprong uit het rijdende voertuig.

Tijdens die val raakte de man gewond, waarna een ambulance en een traumahelikopter werden opgeroepen. De helikopter werd echter nog tijdens het vliegen afgemeld. De politie was in groten getale aanwezig om de man opnieuw in te rekenen. Zo'n twaalf politievoertuigen waren daarbij betrokken.

De verdachte is bij zijn vlucht en val gewond geraakt en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Naar de inbraak, waarbij ook een tweede verdachte is aangehouden, doet de politie nog onderzoek. Waar die inbraak precies plaatsvond, is nog niet bekend