Op de A12 bij Arnhem is woensdagavond een spookrijder klemgereden door een weginspecteur van Rijkswaterstaat. De 38-jarige man zonder vaste woonplaats, had bijna zes keer zoveel gedronken als toegestaan.

De bestuurder die met een kleine vrachtwagen tegen de rijrichting in reed, werd iets voor 22.00 uur voor het eerst gezien tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord.

De medewerker van Rijkswaterstaat slaagde er vervolgens in om de chauffeur van het vrachtwagentje te stoppen. De politie heeft hem aangehouden. Het is onduidelijk vanaf welke plek de automobilist de snelweg op is gereden.

Twee rijstroken waren tijdelijk afgesloten.