Bij een ongeluk met een zweefvliegtuig bij zweefvliegcentrum Terlet in Arnhem is woensdagmiddag de 69-jarige piloot uit Schijndel om het leven gekomen. Opmerkelijk is dat het volgens de politie opnieuw misging bij het opstijgen op Terlet, net als bijna twee maanden geleden.

Dit keer zou het vliegtuig volgens een ooggetuige vanuit de lucht op zijn neus terecht zijn gekomen. Door de klap brak dat in stukken.

De politie kreeg even voor 15.00 uur een melding over de crash. Diverse hulpdiensten vertrokken richting Terlet, maar konden het overlijden van de man uit Schijndel niet voorkomen.

Begin mei vond ook al een ongeval met een zweefvliegtuig plaats bij de start op Terlet. Een 62-jarige piloot uit Leiden raakte daarbij gewond. Een eerste conclusie van de Onderzoeksraad luidde dat de man de kabel, waarmee hij de lucht in werd getrokken met een lier, op lage hoogte ontkoppelde vanwege een lage snelheid. Zijn toestel stortte vervolgens neer en raakte zwaar beschadigd.

Havenmeester Robin van Maarschalkerweerd van Terlet zei een dag later dat een ongeluk bij de start 'hoogstzelden' voorkomt. Maar als het gebeurt, is het volgens hem vaak ernstig.

De Onderzoeksraad laat weten nu weer naar Terlet te gaan om de oorzaak van de crash onder de loep te nemen. Ook de politie kijkt nog naar wat er precies is gebeurd en zoekt dan uit of er sprake is van 'verwijtbare schuld'. Dat is een standaardprocedure bij ongelukken met zweefvliegtuigen.

Of de voorvallen van woensdagmiddag en begin mei iets met elkaar te maken hebben, is volgens een woordvoerder van de politie in Oost-Nederland nu nog niet te zeggen.