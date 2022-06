Een voorbijganger heeft woensdagochtend een lichaam aangetroffen in de Rijn ter hoogte van de Stadsblokkenweg in Arnhem.

Na de vondst van het lichaam, dat van een man is, zijn de hulpdiensten gebeld. De brandweer werd rond 6.25 uur opgeroepen om schermen te plaatsen.



De doodsoorzaak is nog volledig onbekend, zegt een politiewoordvoerder ter plekke. Dit wordt nog onderzocht.

Het lichaam zal later worden overgebracht naar het NFI in Elst.