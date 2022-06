Werkzaamheden aan de John Frostbrug, maar ook boerenprotesten in het land. De door concertorganisator Mojo gevreesde verkeersoverlast rond het concert van hardrockband Iron Maiden is maandag aan het begin van de avond achterwege gebleven.

De organisator raadde fans aan in de buurt van Arnhem de navigatie uit te zetten en de borden te volgen met naar de verschillende parkeerplaatsen rond stadion GelreDome. De bezoekers zouden dan vanzelf op de juiste parkeerplaats belanden.

Mojo deed vooraf de oproep om vroeg te komen naar aanleiding van de verkeerschaos rond het concert van Elton John. Met name de parkeerplaats bij Burgers' Zoo zorgde toen voor veel verkeersstremmingen.



Bussen die de bezoekers naar GelreDome zouden brengen, liepen vast in de files voor de dierentuin. Hierdoor kwamen veel fans te laat bij het concert van de Britse popartiest.

Bij de Amerikaanse rockband Eagles een week later waren de problemen gering. De parkeerplaats bij Burgers' Zoo is inmiddels niet meer in gebruik voor concertgangers. Alle bezoekers met een auto werden opgevangen op parkeerplaatsen in Arnhem-Zuid.

Drie Britse vrienden Aaron Boom, Andrew Spink en Brett Newton hadden geen weet van alle parkeerperikelen rond de laatste twee concerten. Zij reden rond 13 uur hun leaseauto zo het parkeerterrein op. "Er was voldoende ruimte bij GelreDome, we konden zo doorrijden. Kost wel 20 euro parkeergeld, maar dat ik vind ik een normale prijs voor een parkeerticket zo dicht bij het concert", meent Newton.

Vanaf de parkeerplaats zijn ze met de bus naar het centrum van Arnhem gegaan. Daar vallen ze op in hun Iron Maiden-shirts. "De aardige buschauffeur heeft ons de highlights van de stad verteld. We komen hier natuurlijk voor Iron Maiden, maar als we er toch zijn willen we meteen wat van de stad zien", zegt Newton.

Zo zijn de drie net naar de John Frost-brug geweest, die ze kenden van verhalen, maar nooit eerder hadden gezien. "En natuurlijk de plekken waar je het beste bier kunt drinken", zegt Spink lachend.

Je mag de Engelsen uit Eastcoast, omgeving Ipswich, gerust doorgewinterde fans noemen. "Zeker twintig jaar volgen we ze al", zegt Newton. Pardon? "We proberen zo veel mogelijk concerten te bezoeken. Of ze nu optreden in Canada, Portugal of nu hier, we gaan er naar toe. Het is een goede aanleiding om op reis te gaan."

De drie blijven een dagje in Arnhem. Morgen gaat ze weer terug naar Engeland.