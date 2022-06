Boeren die protesteren tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet zorgen maandag op verschillende plekken op de A12 voor verkeershinder. Laat in de avond is het raak op het Velperbroekcircuit bij Arnhem, waar de boze boeren de weg blokkeren en brand stichten.

De verbindingswegen van de A12 naar de A348 en de N325 zijn afgesloten. Overal op de weg staan tractors en er zijn metershoge vlammen te zien doordat de boeren hooibalen in brand hebben gestoken.

Eerder op maandag was het raak op de snelwegen A12 en A30. Nadat eerder de A12 bij Ede richting Utrecht was vastgezet, was rond 20.00 uur de weg richting Duitsland bij Zevenaar aan de beurt. Het blokkeren van een ambulance wekte de woede van veel omstanders.

Richting Utrecht

Aan het eind van de middag reden boze boeren met trekkers op de snelweg richting Utrecht, meldde de verkeersdienst van de ANWB. Rond 17.40 uur was de weg weer vrij.

Volgens de ANWB stond er op het hoogtepunt - rond 17.15 - zo'n 4 kilometer file op de A12, goed voor bijna een uur vertraging.

De andere kant op stond volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat rond die tijd ruim 10 kilometer file, goed voor meer dan veertig minuten extra reistijd.

Ambulance geblokkeerd

Er ontstond nog enige tumult toen tijdens de blokkade een ambulance werd gehinderd. De ziekenwagen was bezig met een spoedrit, maar werd tegengehouden door de blokkade. Omstanders reageerden woedend. Even later kon de ambulance weer verder.

Richting Duitse grens

Later op de avond zorgden tractoren voor grote vertraging op de A12 bij Zevenaar, richting de Duitse grens. Daar liep de vertraging rond 20.00 uur op tot zo'n drie kwartier, tussen Zevenaar en Beek.

Eerdere acties

De politie heeft maandagmiddag twee tractoren van de snelweg A30 gehaald. De boeren reden met hun voertuigen van Barneveld richting Lunteren. Een van hen had zijn rijbewijs niet bij zich.



Rijkswaterstaat meldde eerder acties van boeren op onder meer de snelwegen A2 bij knooppunt Ekkersweijer tussen Eindhoven en Den Bosch en de A67 richting Venlo.



