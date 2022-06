In de nacht van vrijdag op zaterdag is op de Utrechtsestraat in Arnhem een fietser door een auto aangereden. De fietser raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.

Even voor 00.20 uur kwam de melding van een aanrijding binnen bij de meldkamer. Door onbekende oorzaak is een fietsster op de motorkap van een auto beland. Bij de klap brak de voorruit van de auto en kwam de fietsster op de grond terecht en raakte hierbij gewond. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.