In een vrijstaande woning in Oosterbeek heeft vrijdagochtend een uitslaande brand gewoed. Brandweerlieden hebben het vuur onder controle. De bluswerkzaamheden richten zich op het rieten dak van de villa.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is het vuur ontstaan in de woning op de Bilderberglaan in Oosterbeek, ter hoogte van de Wolfhezerweg. Daarop sloeg het over naar het rieten dak waardoor de vlammen hoog oplaaiden.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Het vuur in de woning is geblust. Het rieten dak smeult nog na. Brandweerlieden halen daarom het riet van het dak.

Tijdens de brand waren de bewoners niet aanwezig. Ook waren er geen huisdieren. Een omstander heeft de brand gemeld.