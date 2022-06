Door een ontploffing in een woning aan de Tolgaarderwaard in de Arnhemse wijk Schuytgraaf heeft daar donderdagmiddag een flinke brand gewoed.

Een man is daarbij lichtgewond geraakt, een hond is meegenomen door de dierenambulance. De bewoner heeft het huisdier van zijn gezin uit de woning gered, bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.

De eerste melding van de brand kwam rond 13.30 uur binnen. Drie blusvoertuigen en een hoogwerker rukten uit voor het vuur, dat zowel aan de voor- als achterkant van het huis naar buiten sloeg.

Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio is de brand ontstaan op de begane grond en daarna overgeslagen naar de twee verdiepingen daarboven.

Pui ingeslagen

De achterkant van de woning is ontzet door de knal. Hoe groot het instortingsgevaar precies is, moest donderdag aan het eind van de middag nog worden onderzocht. Het huis is onbewoonbaar geraakt.

De omringende huizen zijn weer vrijgegeven, al moest de brandweer bij een van de twee naastgelegen huizen wel een glazen pui aan de achterzijde inslaan om binnen de kunnen komen. De bewoner van deze woning laat weten dat hij op zijn werk was op het moment van de brand.

Buurtgenoten verklaren dat zij hun ramen en deuren moesten sluiten vanwege de vele rook die vrijkwam.

Geen mensen binnen

Volgens familie van de bewoner die lichtgewond raakte, gaat het naar omstandigheden goed met hem. De woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden zegt dat de man brandwonden heeft opgelopen, maar niet naar het ziekenhuis hoefde. Op het moment dat de brand ontstond, waren er geen mensen binnen, vertelt de woordvoerder.

Naar de exacte oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. Stichting Salvage helpt de gedupeerde bewoners met het regelen van een vervangend verblijf.