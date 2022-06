Op de kruising Hollandweg met de Burgemeester Matsersingel in Arnhem heeft donderdagmiddag een ongeval plaatsgevonden tussen twee personenauto's. Eén auto kwam hierbij op de zijkant tot stilstand.

Even na 15.30 uur werden brandweer, ambulance en politie gealarmeerd. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. In elk geval was een van de twee auto's op zijn zijkant beland. De wagens hadden flinke schade.

Een opgeroepen ambulance heeft tenminste één inzittende gecontroleerd op verwondingen. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis om behandeld te worden.