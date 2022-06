Twee rijstroken van de A50 bij Wolfheze in de richting Oss zijn afgelopen nacht enige tijd afgesloten geweest vanwege bergingswerkzaamheden. Met behulp van twee kraanwagens is een vrachtwagen uit de berm getakeld.

De chauffeur van de betreffende vrachtwagen kreeg woensdagmiddag even voor 14.00 uur te maken met een klapband. Hij raakte hierdoor de macht over het stuur kwijt. Het voertuig raakte van de weg en kwam onderaan het talud in de bossage tot stilstand.

Voorbijgangers verleenden eerste hulp. De chauffeur is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Vanwege de verwachte verkeershinder rond het bergen is besloten deze operatie uit te stellen tot middernacht. Tijdens de werkzaamheden, waarbij twee kraanwagens betrokken waren, bleek al snel dat het voertuig total loss is geraakt.