Als er dan toch appartementen moeten komen aan de Bronbeeklaan in Arnhem, dan maar in de Paasbergflat en een tweede complex met nog eens vijf tot zeven lagen. Dat vonden dinsdagavond de meeste omwonenden die aanwezig waren bij een bewonersavond.

Het was de derde in een reeks bewonersbijeenkomsten over de invulling van het gebied waar de Paasbergflat staat. De woningcrisis noopt de gemeente Arnhem om de komende twintig jaar 16.000 woningen te bouwen. Dat vereist creatieve oplossingen. Het gebied rondom de voormalige zorgflat aan de Bronbeeklaan biedt kansen voor de ontwikkeling van appartementen.

Van de oorspronkelijke zes ideeën zijn nog drie modellen over. Een model met een woontoren van dertien lagen en drie van vijf lagen. Het levert de meeste woningen op, namelijk 120. Het tweede model gaat uit van 106 woningen, verdeeld over een flat van tien lagen en twee van zes.

Dan is er nog een model met de Paasbergflat met vijf of zes etages als fier middelpunt en een tweede blok met vijf tot zeven verdiepingen. In totaal levert dit idee 86 eenheden op. Makelaar Diederik zur Lage begon namens de huidige eigenaar meteen te steigeren toen hij dit model zag. De aantallen klopten niet, volgens hem. Hij vond dat de gemeente de wijkbewoners een verkeerde voorstelling van zaken gaf.

Een buurtbewoner van de Paasberglaan ziet met lede ogen de nieuwe ontwikkelingen aan. Als voor model 1 gekozen wordt, kijken de bewoners van de torenflat van dertien lagen direct in de zijn achtertuin.

De enkele tientallen aanwezigen hadden in meerderheid een voorkeur voor het behoud van de Paasbergflat. Het is straks aan de gemeenteraad om een definitieve keuze te maken.