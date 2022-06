Een berm op de snelweg A50 bij Arnhem heeft woensdagmiddag in brand gestaan. Over een lengte van ongeveer 100 meter is het gras van de middenberm verschroeid.

De melding kwam rond 15.30 uur binnen bij de hulpdiensten. De brand ontstond tijdens laswerkzaamheden aan de brug die over de snelweg loopt. Vermoedelijk dwarrelde een vonkje naar beneden en heeft deze vlam gevat. Twee rijstroken werden afgesloten zodat de vuur op een veilige manier gedoofd konden worden door de brandweer.