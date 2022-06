Vluchtelingen uit Oekraïne houden woensdagavond een herdenking voor de slachtoffers van de oorlog in hun land bij het monument 'Mens tegen Macht' tegenover Focus Filmtheater in het stadshart van Arnhem. De herdenking is een initiatief van Oekraïners die worden opgevangen op een cruiseschip langs de Rijn.

Er is bewust gekozen voor de datum van 22 juni, de dag in 1941 waarop Hitler-Duitsland de aanval op de Sovjet-Unie opende tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn landgenoten opgeroepen om op deze traditionele 'Memorial Day' voor de slachtoffers van toen aandacht in de wereld te vragen voor de slachtoffers die nu in zijn land vallen.

"We verwachten tussen de veertig en zestig mensen, maar het kunnen er ook meer worden", zegt Yuliia Deineha, die nauw betrokken is bij de organisatie. "We willen met kandelaars en bloemen om tien over half acht vanaf het schip naar de herdenkingsplaats lopen. Daar houden we korte speeches, in de Oekraïense taal, het Russisch en het Engels. Vervolgens houden we om acht uur een minuut stilte."

De Russische president Poetin zet de Oekraïners anno 2022 vaak als nazi's weg, om de invasie te presenteren als voortzetting van het gevecht tegen het kwaad van Hitler-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De vergelijking wordt overal bekritiseerd als bizar en verwerpelijk.

Oekraïne had zwaar te leiden onder de zuiveringen van Stalin in 1932 en 1933 en opnieuw toen Hitler-Duitsland het land binnen viel. Berucht zijn de massamoorden van de SS tijdens de 'Holocaust door kogels'. In het ravijn van Babi Jar bij Kyiv schoot een Sonderkommando op 29 en 30 september 1941 33.771 Joden dood.

De Italiaanse journalist Curzio Malaparte kreeg de kans om mee te reizen met de opmars in Oekraïne van de Duitse en Roemeense soldaten. Hij beschrijft hoe de legers vastliepen in de modder, in een land met ongekende afstanden. De winter moest toen nog komen. 'Malaparte merkte wat Poetin nu ook merkt', schreef De Groene Amsterdammer onlangs.