Bij knooppunt Grijsoord bij Arnhem is woensdagochtend een tractor achterop een personenauto gereden. Dat meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De tractor kwam vanaf de A50 en reed naar de A12.

Volgens de zegsman was sprake van een kop-staartbotsing, die rond 9.00 uur plaatsvond. Of er mensen gewond zijn geraakt, is niet bekend. Een politiewoordvoerder wist niets van het ongeval.

Rijkswaterstaat maakt verder melding van gevaarlijke situaties op de weg door de tractoren daar. Die rijden woensdagochtend op verschillende plekken op snelwegen naar Stroe, waar een landelijk boerenprotest plaatsvindt. De gevaarlijke situaties ontstaan volgens de zegsman door het grote snelheidsverschil en "door de afleiding die de tractoren veroorzaken. Het veroorzaakt veel hinder."