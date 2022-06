Een scholier van de Beatrix basisschool in Renkum is vanmiddag vast komen te zitten in een ijzeren klimrek op het schoolplein.

Het onthutste ventje werd door de medewerkers van de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd en door de ambulancedienst gecontroleerd. Behalve schrik, mankeerde hij niets. Tijdens de 'bevrijdingsactie' kreeg de peuter een waterijsje dat door de commotie voor afleiding zorgde.