Met strijdliederen, toespraken en speeddaten met Kamerleden heeft de SP zondag in Burgers' Zoo in Arnhem het vijftigjarig bestaan gevierd. Partijleider Lilian Marijnissen kondigde er een 'koopkrachtcampagne' aan die de komende zomer zal woeden en die op de zaterdag voor Prinsjesdag, 17 september, moet uitmonden in een groot protest in Den Haag.

Het woord 'strijd' is vermoedelijk het meest gebruikte woord op deze familiedag, waar duizenden SP'ers uit het hele land op afkwamen. Velen met hun kinderen of kleinkinderen. Of het nu de Groningse leden Wim en Jannie de Haan zijn, partijleider Marijnissen of oudgediende Remi Poppe (84) hun taalgebruik is hetzelfde. Er moet gestreden worden voor de gewone Nederlanders. Aan rechtse partijen kun je dat niet overlaten, zegt Marijnissen. "Die zullen geen zak betekenen voor de werkende klasse."