In een flat aan de Sleutelbloemstraat in Arnhem (Malburgen-west) is zondagmiddag een overleden persoon aangetroffen. De politie is ter plaatse.

Bekenden van het slachtoffer hadden al een paar dagen niks vernomen en troffen de persoon aan toen ze poolshoogte gingen nemen. De politie kan nog geen mededelingen doen over deze zaak.



De forensische recherche stelt onderzoek in naar de identiteit van de gevonden persoon en de omstandigheden rondom het overlijden.