In de Arnhemse wijk De Laar is op de Arnemuidehoek een 56-jarige man uit die plaats aangehouden. Vermoedelijk was dit na een burenruzie.

Rond 20.50 uur werden meerdere eenheden opgeroepen voor een burenruzie. Er zou daarbij met een mes zijn gedreigd. Slachtoffer van de bedreiging heeft aangifte gedaan bij de politie. De exacte aanleiding van het incident is volgens de politie nog niet helder. Eerst moet de verdachte nog worden gehoord, aldus een woordvoerder. De 56-jarige Arnhemmer is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.