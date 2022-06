Op de Dag van de Bouw waren omwonenden die de nieuwbouw van Ziekenhuis Rijnstate in Elst wilden bekijken in de meerderheid. Een dag die ook in het teken stond van werkgelegenheid, want zowel in de bouw als in de zorg zijn nieuwe handen zowel welkom als schaars.

Amber van Workum kwam voor beide. "Ik zit daar vlakbij op school en zie uit de klas elke dag hoe er aan dit gebouw wordt gewerkt", zegt de zeventienjarige terwijl ze in de richting van Lyceum Elst knikt. "Dat maakt nieuwsgierig en daarom ben ik hier. Maar ook omdat ik later in de zorg wil werken, dus de informatie over werken bij Rijnstate is ook nuttig."

Voor de vierde klasser uit Elst was de met een virtual realitybril zichtbare rit van een patiënt in de ambulance en daarna de behandelkamer van Rijnstate een bevestiging dat ze later in de zorg wil werken. "Maar ik zie mezelf meer als assistente dan als arts", klinkt het bescheiden.

Carrièreplein voor zorg en bouw

Maarten Barten is één van de zorgprofessionals die zich in Rijnstate over met spoed binnengebrachte patiënten ontfermt en is ook in de film te zien die met die virtuele bril op wordt getoond. Zaterdag stond hij, met collega's, op het carrièreplein dat in de nieuwbouw was opgebouwd. Tientallen bezoekers kregen via die bril een inkijkje in de ziekenzorg van alledag.

"We willen vooral laten zien hoe veelzijdig het werk is, dat je als zorgprofessional veel meer doet dan billen afvegen. Dit trekt aandacht, maar laat ook zien dat werken in de zorg voor veel meer mensen is weggelegd dan je zou denken", zegt Barten. In de film is de leidinggevende arts een vrouw, net als de chauffeur van de ambulance. De collega die zich met de hartbewaking bezig houdt is een grote kale man, met armen vol tatoeages en een stoere baard. "Daarmee proberen we duidelijk te maken dat zorgpersoneel uit een brede groep in de samenleving kan komen, als iemand die eerder meende niet in aanmerking te komen zich nu afvraagt of dit iets voor hem of haar is, is de eerste stap gezet."

Onder de bezoekers zijn ook opvallend veel mensen die al in de zorg werken en vanuit die achtergrond het nieuwe ziekenhuis willen zien. En hoewel ze bij Rijnstate niet zomaar collega's bij andere ziekenhuizen willen wegkapen krijgen ook die de tip mee om 'jobalert' aan te zetten. Een app die waarschuwt als er vacatures in het ziekenhuis zijn.

Ook Jeroen van Schaijk stelde tevreden vast dat er belangstelling was voor meer dan alleen het gebouw, al ging het in zijn geval om banen in de bouwsector. Want niet alleen het ziekenhuis, ook de bij de bouw betrokken bedrijven grepen de open dag aan om werken in de bouw en aanverwante techniek onder de aandacht te brengen.

Bouwkant minder druk

En hoewel het aan de bouwkant minder druk was dan aan de medische kant van het plein, kregen ook Van Schaijk en zijn collega's veel vragen. "Ook wij proberen het imago van de bouw aan te passen. Dat het veel meer is dan zwaar fysiek werk maar juist een heel veelzijdige sector. Denk aan energievoorziening, electra of de klimaatbeheersing in het gebouw, allemaal vakwerk voor specialisten.

"We hebben een paar mensen die belangstelling hadden doorverwezen naar de zij-instroom voor functies in de bouw van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Daar werken we als gezamenlijke bouwbedrijven mee samen, bieden voor die zijinstromers stage en werkervaringsplaatsen. Ook voor mensen die zich willen laten omscholen of bijscholen is dat heel nuttig."