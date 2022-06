Op de Burgemeester Matsersingel in Arnhem zijn een bestelbus en een motorrijder met elkaar in botsing gekomen. De weg richting Kronenburg is afgesloten voor verkeer.

Het ongeval vond rond 13.10 uur plaats bij de oprit en afrit van de A325. De Verkeersongevallenanalyse van de politie verricht onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Verkeer vanuit Schuytgraaf richting Kronenburg, moet over de A325. Dat zorgt voor een verkeerschaos in Arnhem-Zuid.



Volgens een verkeersregelaar zou de motorrijder naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen vervoerd zijn. Welke verwondingen hij heeft opgelopen is onbekend.