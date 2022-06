Met een nieuw biertje brengt Brouwerij Durs uit Arnhem een ode aan het Arnhemse Sonsbeekpark en aan het beeld de ‘Lazy King’ die voor de Witte Villa in het park ligt. Het gelijknamige drankje ‘Lazy King’ wordt aankomend weekend gelanceerd.

De brouwerij maakt vaker bier met een duidelijke link naar de stad. Zo is er bijvoorbeeld de 'Dikke Prins' voor oud-voetballer Theo Janssen. Een ode aan het Sonsbeekpark en aan het grote, witte beeld voor de Witte Villa dat lijkt op een menselijk figuur, stond hoog op het wensenlijstje van Angelo Driessen en zijn team.

"Lazy King is een ode aan het zalige niets doen. Dat betekent voor ons: je bent heel druk geweest en nu is het tijd om even niets te doen. Gewoon lui zijn omdat je het verdiend hebt. Lekker met je billen in het gras en genieten", vertelt Driessen.

Grapefruit-achtig bittertje

Ze ontwikkelden een biertje dat volgens hen geschikt is voor de zomer als dorstlesser, of durs'lesser, zoals ze het zelf noemen. Driessen legt uit dat het een 'grapefruit-achtig bittertje en een aromatische toon van steenfruit' heeft. Ook proeft hij er perzik en ananas in. Het bevat 3,8 procent alcohol en is glutenvrij.

"Het is onder andere deels gebrouwen met mais en rijst. Mais geeft hem een zoetje mee. Door de rijst heeft hij een mooie, droge afdronk. Dat maakt hem verfrissend en dorstlessend."

Horeca

Vanaf aankomend weekend is het te krijgen in de Arnhemse horeca. Onder andere in 't Taphuys en horeca rondom het Sonsbeekpark. Een week later is het ook te koop in de supermarkten en slijterijen.



Hoewel de bierbrouwers het 'Ernems biertje' de afgelopen maanden regelmatig hebben moeten proeven, zijn ze hem nog lang niet zat. "Het wordt 34 graden dit weekend. Ik denk dat het zeker ons favoriete biertje wordt de komende dagen", zegt Driessen.