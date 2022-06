Wie deze ochtend van Apeldoorn naar Arnhem rijdt, moest rekening houden met behoorlijk wat extra reistijd. Door een ongeluk met een vrachtwagen, staat het verkeer op de A50 muurvast. En dus luidde het advies: omrijden.

Vanaf knooppunt Beekbergen werden weggebruikers richting Arnhem omgeleid via de A1, A30 en A12.

Wie tóch voor de A50 kiest, komt in een 11 kilometer lange file terecht. Daar werd de rechterrijstrook afgesloten en was er een snelheidsbeperking. De vertraging was ongeveer 20 minuten (laatste update om 11.30 uur).

De A50 Apeldoorn naar Arnhem is voorlopig weer vrij. De vangrail zal vanavond na de spits gerepareerd worden.