Het begon met geheimzinnige berichten van het TextielMuseum in Tilburg over een 'bijzonder project'. Inmiddels weten de Arnhemmers van de Queer Needlework Circle precies waar het om gaat. Ze mogen bloemen borduren voor de nieuwe gordijnen van koningin Máxima.

De Queer Needlework Circle, een handwerkclub voor en door mensen uit de lhbtiq+-plus gemeenschap, bestaat pas sinds januari. En toch zijn de Arnhemse (mode)ontwerpers al geselecteerd voor het borduursel op de nieuwe gordijnen van de koningin.

De opdracht kwam binnen via het Tilburgse Textielmuseum, vertelt Theodoor Adriaans. Hij is modeontwerper en initiatiefnemer van de Arnhemse handwerkclub. "We kregen een aantal mysterieuze berichten over een 'bijzonder project'. Ik dacht: zal wel... Pas tijdens een online meeting werd het duidelijk. Máxima had ons geselecteerd voor het maken van nieuwe gordijnen voor de Chinese Zaal van Huis ten Bosch."

Het gaat om zes ecrukleurige gordijnen van 4 meter hoog. De exemplaren die er nu hangen, zijn "compleet aan hun eind", vertelt Adriaans. Niet zo gek. Ze stammen uit 1790.

De nieuwe raambekleding kent net als de oude honderden geborduurde bloemen en blaadjes: 1350 zelfs. Vandaar het verzoek aan vijftien handwerkgezelschappen, waaronder Vrouwen van Nu uit Amsterdam en een dagbesteding voor vluchtelingen uit Middelburg, om mee te helpen. In totaal borduren 150 mensen mee, inclusief de koningin.

Ook uit Arnhem: de John Frostbrug

Die bloemen worden vervolgens op de gordijnen vastgemaakt in Tilburg, waar de meters stof worden geweven en machinaal geborduurd met iconen uit Nederland. Uit Arnhem de John Frostbrug.

De deadline voor de 45 Arnhemse bloemen nadert. En dus borduurt Adriaans, samen met modeontwerper Hans Hutting en drie andere collega's, er op los. Niet heel ingewikkeld, zegt Hutting. "Als je een beetje met naald en draad overweg kan." Al kregen ze vooraf wel een masterclass. Per post volgde het draad. Puur zijde.

De Arnhemmers zijn blij met deze opdracht van de modebewuste Máxima. Hutting: "Ze draagt nóóit iets afschuwelijks. En ze trekt gerust twee keer hetzelfde aan. Ze waardeert wat ze heeft."