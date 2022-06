Zo'n vijftig fietskoeriers stonden daar in de startblokken voor het Nederlands Kampioenschap Fietskoerieren. Op een heuvelachtig parcours moesten ze pakketjes ophalen en bezorgen om zichzelf uiteindelijk de beste fietskoerier van Nederland te mogen noemen.

Heel fietskoerierend Nederland verzamelde zich dit weekend in Arnhem om zichzelf te bewijzen op de fiets. Het toernooi was gevuld met allerlei evenementen op de trappers: van een bakfietsrace tot een balanceerwedstrijd en een steile klim. Maar in de hoofdrace vochten de deelnemers het uit voor de belangrijkste titel, waarbij ze hun snelheid en inschattingsvermogen moesten gebruiken om de meeste punten te scoren.

De reden dat het dit jaar in Arnhem werd gehouden is de winst van organisator Lydia Timmermans. Zij won zelf de vorige editie van het NK - dat in 2019 plaatsvond - en mocht het dit jaar daarom traditiegetrouw gaan organiseren. Het liefst zat ze natuurlijk zelf op de fiets: "Dat blijft toch wel het leukste om te doen, al helemaal als je ziet wat een plezier er hier ontstaat."

Bij de organisatie werd Timmermans ondersteund door Mark Debets van Sportbedrijf Arnhem. Hij vertelt over de achtergrond van het kampioenschap, dat inmiddels al zo'n dertig jaar wordt gehouden: "Het kampioenschap valt dit jaar samen met de European Company Sports Games in Arnhem. Het is leuk dat er dus vanuit het bedrijfsleven en gewoon zelfstandige fietsers meedoen die hun kwaliteiten allemaal willen laten zien."

Of het nou een echte sport is, daar verschillen de meningen over. Zo vertelt een deelnemer: "Het is natuurlijk ook gewoon onze baan. Dit zie ik eigenlijk ook meer als een jaarlijks wedstrijdje, waarbij ik vooral kom voor de gezelligheid. Het zijn toch een beetje dezelfde mensen die je op de toernooien ziet, wat een soort familiegevoel geeft. Het is te gek."

Veel spanning heerste er voor de prijsuitreiking niet. Nadat iedereen in de gloeiende zon heeft kunnen genieten van een biertje, wordt de nieuwe nummer één fietskoerier van Nederland naar voren geroepen: Nard van der Sanden (36), die in 2010 ook al het kampioenschap won.

Van der Sanden komt uit het zuiden van het land en was er eigenlijk al een tijdje mee gestopt als koerier. Toch besloot hij om weer mee te doen, wat hem direct tot het goud leidde. Hij had het zelf niet verwacht, maar zijn team zag al van tevoren dat hij de snelste was van allemaal.

Wat zijn geheim is?"Het draait niet alleen om snelheid. Het is vooral efficiëntie. Je moet zo min mogelijk kilometers maken, dus vooraf al goed bepalen welke route je gaat afleggen bij het bezorgen langs de verschillende posten en dan vooral geen fouten maken."