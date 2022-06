De curator van het failliete woon-zorgcentrum voor blinden en slechtzienden in Wolfheze is naarstig op zoek naar een organisatie die Het Schild ongewijzigd wil voortzetten. Vier partijen hebben zich al bij hem gemeld.

Het Schild is vorige week donderdag failliet verklaard. Tot grote schrik van bewoners en medewerkers. Aan personeel is gevraagd door te werken. "De bewoners hebben zorg nodig", zegt curator Eric Looyen. "Je kunt hier in tegenstelling tot andere faillissementen niet de deur op slot draaien."

De geïnteresseerde partijen krijgen inzicht in alle data en moeten uiterlijk komende vrijdag een voorstel doen. "Ik hoop op dinsdag 21 juni de sleutels van Het Schild aan een andere partij te kunnen overdragen", zegt Looyen.

Mocht dat niet lukken, dan hoeven de bewoners die huren zich geen zorgen te maken. "Maar de mensen die intensieve zorg nodig hebben, moeten dan verplaatst worden naar een ander zorgcentrum."