Een nog voortvluchtige inbreker heeft dure horloges én twee schilderijen van zanger en kunstenaar Herman Brood gestolen in Arnhem. De kunstwerken zijn volgens de politie allebei 8000 euro waard.

Bij de inbraak werden ook een dameshorloge van het merk Cartier en een Rolex meegenomen én een iPhone en sporttas van het merk Gucci. De totale schade loopt in de tienduizenden euro's.



Het opmerkelijke incident was op 15 mei om 3.15 uur 's nachts in een huis aan de Frankenveld in de wijk Schuytgraaf, maar is niet eerder door de politie gemeld.