Op de Rijkerswoerdse plassen tussen Arnhem en Elst is een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie.

De persoon is aangetroffen na een melding. De politie onderzoekt de identiteit van de persoon en de oorzaak van het overlijden. Dat kost tijd omdat het zorgvuldig moet gebeuren, aldus de politie.

Het lichaam zou rond een uur of zeven vanochtend zijn gevonden door een passant. Naar verluidt dreef het bij de oranje boeien in het recreatiegedeelte van de plas. Het zou gaan om een man. Rond kwart over tien reed een lijkwagen het terrein op. Het lichaam is voor onderzoek naar het centrum forensische opsporing in Elst gebracht.

Het is niet duidelijk of het gaat om het lichaam van Martijn, die wordt gezocht sinds de vondst van een dode vrouw op de Cuijkstraat in Arnhem. Na haar dood verspreidde de politie een foto van hem. Hij wordt sindsdien gezocht 'omdat hij een gevaar is voor zichzelf en mogelijk voor anderen', zo meldde de politie destijds.

De politie heeft meerdere dagen gezocht met boten op De Rijkerswoerdse Plassen. Hierbij werd ook sonar gebruikt, waarmee ze in het water naar lichamen kunnen speuren. Deze zoekacties leverden toen niets op.