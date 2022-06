Aan de Johannahoeve in Oosterbeek heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand gewoed in een schuur achter een woning.

De bewoonster ontdekte zelf dat de schuur achter haar huis in brand stond en waarschuwde rond 23.40 uur de hulpdiensten. Toen de brandweer aankwam, bleek een schuur van ongeveer 400 vierkante meter in lichterlaaie te staan. Zes woningen ontruimd Omdat er veel rook vrij kwam bij de brand, zijn uit voorzorg zes woningen ontruimd. Een van de bewoners daarvan vertelt dat de brand zo heftig was dat hij bang was dat het vuur zou overslaan naar de buren. "Ik heb daarom met een tuinslang het dak van de buurvrouw nat gehouden.'' In de schuur stonden fietsen en een auto. Die zijn compleet in as gelegd. Rond 1.30 uur werd het sein 'brandmeester' gegeven. Wel is de brandweer nog lang bezig geweest met nablussen. Tot in de ochtend. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet duidelijk. Volgens de bewoonster is het waarschijnlijk kortsluiting.