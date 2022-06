Politie en Koninklijke Marechaussee hebben woensdagnacht een 49-jarige man uit Aalten opgepakt die na een achtervolging was gecrasht op de A50 van Arnhem richting Zwolle. Daarbij zijn drie waarschuwingsschoten gelost. Het incident speelde zich af bij de afslag Vaassen.

Woordvoerder Mike Hofman van de Koninklijke Marechaussee: "Wij waren rond half drie vannacht bezig met een grenscontrole bij de A12 in de buurt van Arnhem toen deze man een stopteken negeerde en ervandoor ging in zijn auto. Daarop werd de achtervolging ingezet.''

Crash

De achtervolging zette zich voort op de A50 van Arnhem richting Zwolle, waar de man rond 03.00 crashte in een bocht van de afslag naar Vaassen. "Wij kregen de indicatie dat de man vuurwapengevaarlijk was en omdat hij in zijn auto bleef rommelen en onze aanwijzingen negeerde, hebben wij drie waarschuwingsschoten gelost.''



De man is daarop met zijn handen omhoog uit de auto gekomen en werd op het asfalt in de boeien geslagen. "In de auto troffen wij hard- en softdrugs aan in hoeveelheden die een gebruikershoeveelheid overstijgen.''

Groot onderzoek

Politie en marechaussee zijn vervolgens tot 6.30 uur vanochtend bezig geweest met onderzoek rond de afslag. Daarbij werden ook een politiehelikopter en -hond werden ingezet.



Daarna verplaatsten zij hun aandacht naar een ander deel van de A50 waarvoor tussen Apeldoorn en Arnhem beide rijstroken werden afgesloten. "Collega's hadden tijdens de achtervolging gezien dat de man iets uit zijn autoraam gooide dat leek op een vuurwapen was. Er is echter niets gevonden.''

21 kilometer file

De afgesloten rijstroken lagen tussen knooppunt Waterberg en afrit Loenen en tussen Apeldoorn en afrit Loenen. In beide richtingen ontstonden daardoor files. Om acht uur bedroeg de totale lengte daarvan 21 kilometer.



Inmiddels is de weg weer vrij.