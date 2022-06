Vanaf 15 juni maakt Rheden plaats voor 150 asielzoekers in het voormalig klooster in De Steeg, zo laat de gemeente weten in een brief aan bewoners. Het gaat om tijdelijke crisisopvang van twee weken, daarna wordt de locatie omgebouwd tot locatie voor zestig tot honderd vluchtelingen uit Oekraïne.

Het voormalige klooster met 36 kamers wordt nu nog bewoond door arbeidsmigranten (tot ergernis van buren). Die bewoners worden, zo meldt de gemeente Rheden, nu elders ondergebracht, buiten de gemeente. Waar is nog onbekend. In een persbericht wijst de gemeente erop dat de Rijksoverheid de veiligheidsregio's heeft gevraagd om het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te helpen met crisisnoodopvang van asielzoekers. Daar is een soort estafetteconstructie voor bedacht, om de opvang in Ter Apel te ontlasten. 'Het gaat het om een periode van 12 weken, met ingang van 1 juni 2022, waarin telkens vier verschillende regio's opvang bieden voor een periode van 14 dagen', aldus de verklaring van Rheden. Woordvoerder Jan Scholten van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA bevestigt dit. "We hebben de locatie in De Steeg op zeer korte termijn geregeld. Het geeft aan hoe hoog de nood is. Zelfs met een locatie voor twee weken zijn we al blij, als overloop voor Ter Apel. Na die twee weken brengen we de mensen elders onder." De opvang van Oekraïners na die twee weken zal langduriger zijn: één tot twee jaar. Na die tijd zal er sprake zijn 'van herontwikkeling tot woningbouw', aldus het gemeentebestuur. De gemeente - bij monde van burgemeester Carol van Eert - zal donderdagavond informatie verstrekken tijdens een bijeenkomst voor omwonenden in Landgoed Rhederoord vanaf 19.00 uur. Het COA komt ook toelichting geven. Rheden kon lang geen geschikte plek vinden voor de opvang van Oekraïners,pas in april vond de gemeente een locatie in Velp voor twintig personen.