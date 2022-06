Koning Willem-Alexander opent woensdagochtend in Arnhem het Elaad Testlab voor elektrische voertuigen en de bijbehorende laadinfrastructuur.

In het lab kunnen naast personenauto's ook grotere en zwaardere elektrische voertuigen, zoals bussen en vrachtwagens en hun laadinfrastructuur worden getest. Nederlandse en internationale producenten van voertuigen, laadpaalfabrikanten en -beheerders, bedrijven die energiediensten leveren, netbeheerders en onderwijsinstellingen kunnen gebruikmaken van de testfaciliteiten.

Laadpalen

Er is apparatuur aanwezig om de stroomkwaliteit te meten en er zijn laadpalen om in korte tijd en met hoge vermogens stroom te kunnen laden. Ook kan in het testcentrum de communicatie tussen voertuig, laadpaal en interactie met andere elementen zoals zonnepanelen worden onderzocht. Hiernaast is de digitale veiligheid van deze communicatie een aandachtsgebied.

Na de openingshandeling krijgt Koning Willem-Alexander een rondleiding door het testlab, dat gevestigd is op Industriepark Kleefse Waard. Tijdens de rondleiding krijgt hij een toelichting op de samenwerking tussen elektrische apparaten en op het duurzaam opladen van voertuigen op momenten dat er veel stroom is uit zon en wind.

Het testlab is onderdeel van ElaadNL en wordt gevestigd in Connectr. Dat wordt een groot energie-innovatielab op IPKW, waar innovaties direct worden getest en in de praktijk gebracht. ELaad is een kennis- en innovatiecentrum dat de mogelijkheden voor het opladen van elektrische voertuigen onderzoekt en test. Het is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse netbeheerders, waaronder Alliander uit Arnhem.